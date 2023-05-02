أزمة السوبر.. وزير الرياضة يعود من مطروح لبحث مصير الزمالك

يعود الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد قليل، من محافظة مطروح والتوجه مباشرةً إلى ديوان الوزارة لبحث أزمة لقاء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والمقرر لها الجمعة المقبل 5 مايو بعد اعتذار الزمالك عن خوض اللقاء بعد تأكيد مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا فى لقاء السوبر.

وفور وصول وزير الشباب يعقد عددا من الاجتماعات مع الأطراف المعنية بأزمة مباراة السوبر وحسم موقف الزمالك خلال الساعات المقبلة.

وشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس؛ ختام النسخة الرابعة من الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بمحافظة مطروح، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور لفيف من المسئولين والشخصيات العامة وقيادات الشباب والرياضة والمحافظات الحدودية المُشاركة، بالإضافة إلى عمد ومشايخ والسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ بمطروح، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.