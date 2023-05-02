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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل وزير بالحكومة الأوغندية بعد إطلاق حارسه الشخصي النار عليه

أوغندا
أوغندا
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قُتل وزير بالحكومة الأوغندية، اليوم /الثلاثاء/، بعد أن أطلق حارسه الشخصي النار عليه، على خلفية ما يبدو أنه خلاف خاص.

وذكرت صحيفة (مونيتور) الأوغندية، أن وزير الدولة للعمل والتوظيف والعلاقات الصناعية العقيد المتقاعد تشارلز أوكيلو إنجولا قُتل، بعد أن أطلق حارسه الشخصي النار عليه اليوم في منزله في كيانجا، إحدى ضواحي العاصمة كمبالا.

وأكد نائب المتحدث باسم شرطة كمبالا العاصمة لوك أوويزيجير وقوع الحادث.

وأطلق المهاجم، الذي لم يتم الكشف عن هويته علانية، النار على نفسه بعد قتل الوزير.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء الجريمة، لكن تقارير إعلامية محلية، قالت إن هناك خلافا واضحا بشأن راتب الحارس.

وقال شهود عيان إن الحارس كان يصرخ بأنه لم يحصل على أجر لفترة طويلة، وقال كذلك إن "لديه امرأة حامل وأطفاله لا يذهبون إلى المدرسة لكن أطفال الوزير كانوا يتعلمون".

الحكومة الأوغندية مقتل وزير أوغندا