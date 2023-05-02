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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يصدر تعليمات لجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات باتخاذ الإجراءات الضرورية لجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى ممر النقل الدولي المزمع إنشاؤه بين الشمال والجنوب. 

وذكر الكرملين- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أن الرئيس بوتين أصدر تعليمات إلى الحكومة والاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لاتخاذ تدابير جذب رؤوس الأموال من المستثمرين لبناء المرافق الخاصة بممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب. 

وأشار الكرملين إلى أن التعليمات تتضمن أن تقوم الحكومة الروسية مع اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال باتخاذ كافة التدابير؛ لجذب رؤوس الأموال من مستثمري القطاع الخاص، لتنفيذ مشاريع تشييد المرافق الفردية الخاصة بممر النقل الدولي الشمال- الجنوب.

 

بوتين رؤوس الأموال الخاصة