محافظ كفر الشيخ: توزيع 42 ألف شنطة غذائية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2000 شنطة رمضانية، الدفعة ال19 من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

وشهد شريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، والدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن، والعقيد مصطفي عبد الهادي، الرقابة الإدارية كفر الشيخ، والدكتورة إيمان عبدالحميدج، مدير إدارة شئون المجتمع، والدكتور أحمد صبحي المستشار الهندسي للمحافظة والشيخ ماهر أبوعيشة، مدير الإدارات بالأوقاف، وعطيه على أبوزيد المدير المالي بالأوقاف، وصول 2000 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، " الدفعة ال19" من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 42 ألف و 800 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية و لإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، تحتوي كل شنطة على 2 كيلو مكرونة، و2 كيلو أرز، و2 كيلو سكر، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.