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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

تعرف على الفائزين بمسابقة النشر الإقليمي في شرق الدلتا

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
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أعلن إقليم شرق الدلتا الثقافي التابع لـ الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن  أسماء الفائزين بمحافظات الإقليم "الدقهلية، الشرقية، دمياط، وكفر الشيخ"  في مسابقة النشرالإقليمي لعام 2022 - 2023.

وجاءت اسماء الفائزين كالتالي : 
أولا: الفائزين من محافظة الدقهلية:
 أنغام بها صمم - تأليف أحمد السيد غنيم - شعر الفصحى
مقام العاشقين - تأليف إمام إبراهيم سراج - شعر الفصحى
 رحلة نغم (مسرحيات) - تأليف/ شيماء عزت حافظ - أدب طفل
 حدأة شريرة - تأليف علي علي عوض - مجموعة قصصية
 الفائزين من محافظة الشرقية:
همهمات الهم - تأليف إيهاب محمد عزت - شعر الفصحى
 سفر الخروج - تأليف محمد فكري الديداموني - شعر العامية
 حول مظاهر التفاعل بين الرواية العربية وفنونها السمعية والبصرية - تأليف/ السيد علي الصوري - دراسة أدبية
الفائزين من محافظة كفر الشيخ:
 على راسي دقي - تأليف عبد البر صلاح عبد البر - شعر العامية
 نهاوند - تأليف كريم رمضان مقلد - شعر العامية
 الفائزين من محافظة دمياط:
 أنا مش كومبارس - تأليف دينا السيد لطفي - شعر العامية
 حورية الأرض والسماء - تأليف سامية محمد أبو عيد - مجموعة قصصية
 مين محقوق؟ - تأليف ماهر أحمد دياب  - شعر العامية
 

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