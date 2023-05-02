تعرف على الفائزين بمسابقة النشر الإقليمي في شرق الدلتا

أعلن إقليم شرق الدلتا الثقافي التابع لـ الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن أسماء الفائزين بمحافظات الإقليم "الدقهلية، الشرقية، دمياط، وكفر الشيخ" في مسابقة النشرالإقليمي لعام 2022 - 2023.

وجاءت اسماء الفائزين كالتالي :

أولا: الفائزين من محافظة الدقهلية:

أنغام بها صمم - تأليف أحمد السيد غنيم - شعر الفصحى

مقام العاشقين - تأليف إمام إبراهيم سراج - شعر الفصحى

رحلة نغم (مسرحيات) - تأليف/ شيماء عزت حافظ - أدب طفل

حدأة شريرة - تأليف علي علي عوض - مجموعة قصصية

الفائزين من محافظة الشرقية:

همهمات الهم - تأليف إيهاب محمد عزت - شعر الفصحى

سفر الخروج - تأليف محمد فكري الديداموني - شعر العامية

حول مظاهر التفاعل بين الرواية العربية وفنونها السمعية والبصرية - تأليف/ السيد علي الصوري - دراسة أدبية

الفائزين من محافظة كفر الشيخ:

على راسي دقي - تأليف عبد البر صلاح عبد البر - شعر العامية

نهاوند - تأليف كريم رمضان مقلد - شعر العامية

الفائزين من محافظة دمياط:

أنا مش كومبارس - تأليف دينا السيد لطفي - شعر العامية

حورية الأرض والسماء - تأليف سامية محمد أبو عيد - مجموعة قصصية

مين محقوق؟ - تأليف ماهر أحمد دياب - شعر العامية

