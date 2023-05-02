غيابات بالجملة عن قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة ريال سوسيداد، فى تمام الحادية عشر من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب أنويتا، ضمن الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى الاسبانى لكرة القدم.

وجاءت قائمة الريال كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز.

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر.

الوسط: كروس - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - دوتور - أريباس - نيكو باز.

الهجوم: هازارد - أسينسيو - رودريجو - ماريانو - ألفارو.

وشهدت قائمة ريال مدريد، العديد من الغيابات، مثل "كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وديفيد ألابا".

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الليجا برصيد 68 نقطة، بينما يقع سوسيداد فى المركز الرابع برصيد 58 نقطة.