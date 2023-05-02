براءة ممدوح حمزة في نشر أخبار كاذبة

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، حكما ببراءة المهندس ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة، في نشر أخبار كاذبة ونسبت نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات لـ ممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.

يذكر أنه سبق محاكمة ممدوح حمزة أمام الدائرة الأولى إرهاب بشأن ذات القضية، وأصدرت حكمها في 26 أكتوبر 2020 بحبسه لمدة ستة أشهر وإدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية، وتم التصديق على الحكم في 1 ديسمبر 2020، وبعدها تقدم بالتماسات جديدة على الحكم وعلى التصديق تم قبول الالتماس في 28 أبريل 2021 وتقرر العدول عن التصديق السابق وإلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.