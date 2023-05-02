التموين: استمرار منظومة دعم السلع ب 36 مليار جنيه سنويا

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، استمرار منظومة التموين أو دعم السلع التموينية بمبلغ سنوي يقرب من 36 مليار جنيه، بمعدل 3 مليارات جنيه كل شهر، مع المنحة أو الزيادة التي وجه لها الرئيس السيسي للأسر الأكثر احتياجا، والتي تصل شهريا إلى 900 مليون جنيه، ممتدة حتى 30 يونيو 2023.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء، أن المنحة يتم توزيعها عبر شبكة منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية والبالغ عددها 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية ما بين المجمعات الاستهلاكية وفروع منافذ مشروع جمعيتي، واستمرار نظام الاستعاضات او الإمداد بالسلع من جانب حوالي 1500 مخزن تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بمجهودات من الشركة القابضة للسلع الغذائية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين، أن السلع الأساسية التابعة لمنظومة التموين بها 30 سلعة متنوعة ما بين الزيوت والسكر والأرز والمكرونة والفول والشاي وبعض المساحيق والمربى والتونة والعدس وباقي السلع الأخرى، لافتا إلى أنه يوجد احتياطي استراتيجي امن من تلك السلع، السكر يكفي 4 شهور والأرز أكثر من 3 شهور وكذلك الزيت بالإضافة إلى الدواجن المجمد 7 شهور والقمح مع التوريد المحلي حاليا 7 شهور ايضا.

كما أوضح أنه منذ 1 سبتمبر 2022 يتم صرف زيادة 100 جنيه للمواطنين على البطاقات التموينية ويصل عددهم 36 مليون مواطن وهذه الزيادة ممتدة حتى 30 يونيو 2023.