ضبط 2500 كيلو حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر في الشرقية

مرت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن على الأنشطة التجارية بدائرة الإدارة اليوم وتم تحرير المحضر رقم ٣٤١٠ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكيه لإستخدامه خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٠٠ شيكاره حبيبات بلاستيك بروبلين زنه الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي وزن ٢٥٠٠ كيلو حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر بدون بيانات او فواتير داله على مصدرها.

كما تم تحرير المحضر ٣٤١١ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المنشآت لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية.

من جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئه المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية والرقابية ، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور على التجار التموينين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.