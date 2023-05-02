أحزاب تعلن جاهزيتها للمشاركة في الحوار الوطني: نسعى إلى تحقيق طموحات المصريين

أعلنت أحزاب سياسية مشاركتها في الحوار الوطني، المقرر انطلاقه اليوم، مؤكدين أن الحوار الوطني سيضع خارطة طريق للتحديات الراهنة في المحارو الثلاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، أعلن سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، مشاركة الحزب في فعاليات الحوار الوطني، داعيًا جميع المشاركين إلى تجاوز أي عقبات للخروج بأفضل النتائج والتوصيات التي تحقق طموحات وآمال المصريين في الجمهورية الجديدة.

وقال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن جلسة الحوار التي عُقدت أمس، كانت في غاية الأهمية، فضلًا عن أنها جاءت في توقيت مهم، وانعقاد الاجتماع في هذا التوقيت يدل على مدى أهمية الحوار الوطني، وأنه السبيل لبناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني، يؤكد على حرص القيادة السياسية على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة المصري، وتوفير كل السبل لذلك، موضحًا أن هذا مؤشر إيجابي للفترة المقبلة ونجاح الجلسات المقبلة لوضع تصور شامل وترتيب سليم لأوليات المرحلة القادمة.

وأعلن حزب حماة الوطن، أن المشاركة في الحوار الوطني، تخدم مسار الإصلاح السياسي بالجمهورية الجديدة، مشيدًا بتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل تمثيل المجتمع المدني بجلسات الحوار، لافتًا إلى أن توسيع قاعدة المشاركة هي خطوة مهمة تسهم في الاستماع لكافة القطاعات في الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع وتستمع لكافة الآراء.

كما أعلن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، أن الحزب جاهز للمشاركة في جلسات الحوار، وتقديم ما لديه من رؤى في كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار لفتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن الحزب جهز العديد من الملفات للالمختلفة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية وفق رؤيته الحزبية للإصلاح المتكامل، متمنيًا تحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات وطموحات القيادة الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب.

على صعيد متصل، قررت الحركة المدنية الديمقراطية، بعد اجتماع عقدته مساء الإثنين، المشاركة فى الجلسة الافتتاحية لـ "الحوار الوطنى" والمقرر عقدها غدًا الأربعاء.

وقال خالد داود المتحدث الإعلامى للحركة المدنية، إن"الأمانة العامة" التى تضم رؤساء 12 حزبًا و12 من الشخصيات العامة، عقدت مساء الاثنين، اجتماعًا فى مقر حزب المحافظين، استمر نحو أربع ساعات، وتم فى نهايته التصويت على قرار المشاركة فى الحوار الوطنى.

وكانت نتيجة التصويت الموافقة على المشاركة بأغلبية 13من المشاركين، مقابل اعتراض تسعة، وأضاف داود أن الحركة بصدد إصدار بيان تفصيلي بشأن قرار المشاركة في الحوار الوطني.

ومن جانبه أكد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الاحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، إن التحالف سيكون له دور كبير في الحوار الوطني، موضحًا أن تحالف الأحزاب المصرية تقدمت بمقترحات ورؤية واضحة لجميع محاور الحوار الوطني.

وقال، إن تحالف الأحزاب المصرية علي قلب رجل واحد، ويدعم القيادية السياسية، داعيًا جميع القيادات السياسية أن تعبر عن آرائها بكل وضوح وصراحة خلال المشاركة في الحوار الوطني الذي تنطلق جلساته الأربعاء المقبل.

وقال مطر إن الحوار الوطني سوف يناقش جميع القضايا والملفات دون خطوط حمراء، مؤكدًا أن المشاركه في الحوار الوطني فرض وواجب علي كل مواطن مصري غيور علي بلده.

فيما ثمن عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، كافة الخطوات الرامية إلي نجاح الحوار الوطنى وكافة مجهودات الأحزاب في المناقشات والاستماع من أجل الحوار الوطنى المثمر.

وأكد السادات، ضرورة مشاركة الجميع في الحوار الوطنى وتقديم أفكار ومقترحات في كافة المجالات من أجل أن تعود بالنفع على مصر.

وأشار عدد من أعضاء التحالف، إلى أن تحالف الأحزاب المصرية قدم رؤيته كاملة لمجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن المحور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مشددين على أهمية المشاركة في الحوار الوطني.

وتنطلق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، غدًا الأربعاء بأحد القاعات الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر أن تناقش الجلسات 113 قضية مختلفة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة العديد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المتخصصين.