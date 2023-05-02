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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحركة المدنية تعلن مشاركتها في الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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قررت الحركة المدنية الديمقراطية، بعد اجتماع عقدته مساء أمس الإثنين، المشاركة فى الجلسة الافتتاحية لـ "الحوار الوطنى" والمقرر عقدها غدًا الأربعاء. 

وصرح خالد داود المتحدث الإعلامى للحركة المدنية، أن"الأمانة العامة" التى تضم رؤساء 12 حزبًا و12 من الشخصيات العامة، عقدت مساء الاثنين، اجتماعًا فى مقر حزب المحافظين، استمر نحو أربع ساعات، وتم فى نهايته التصويت على قرار المشاركة فى الحوار الوطنى.

وكانت نتيجة التصويت الموافقة على المشاركة بأغلبية 13من المشاركين، مقابل اعتراض تسعة، وأضاف داود أن الحركة بصدد إصدار بيان تفصيلي بشأن قرار المشاركة في الحوار الوطني.   

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