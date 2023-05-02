اتق الله وارحل.. البرلمان يهاجم وزير الأوقاف ويطالب بإقالته.. نواب: نحتاج رجل استثنائي يستطيع إدارة أملاك الوقف.. وجمعة يرد: أئمة يحصلون على 10 آلاف جنيه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، هجوم على وزير الأوقاف، خلال مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة إليه.

مجلس النواب

الوزارة تمتلك المليارات ولا يوجد من يسأل عن بيوت الله

ووجه النائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب، اتهاما إلى وزارة الأوقاف بسرقة ونهب أموال الأوقاف، قائلاً: "الوزارة أصبح اسمها وزارة الفساد المصرية".

وتسائل النائب: "فين وزارة الأوقاف؟، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك المليارات، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد من يسأل عن بيوت الله، ولا يوجد ترميم للمساجد بشكل كاف".

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الوزير خصص فرش مسجد كل 3 أشهر لكل نائب، بواقع 4 مساجد كل سنة، وهو عدد قليل للغاية.

ما يحدث في وزارة الأوقاف جريمة في حق الشعب المصري

النائب محمد عبدالعليم داود

من ناحيته، قال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، إن ما يحدث في وزارة الأوقاف جريمة في حق الشعب المصري، وأن ممتلكات وزارة الأوقاف قادرة أن تجعل مصر أغنى دولة في العالم"، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف في وقت سابق قامت بعمل عقود لمساحة 40 ألف فدان في الساحل الشمالي لمجموعة عصابات، إلا أنه تم وقف هذه الجريمة".

وتابع عضو البرلمان: "لو استخدمنا أموال الوقف بشكل حقيقي، لن يكون هناك فقير واحد، ولن يكون هناك مسجد مغلق أو مسجد بدون فرش"، موجهًا رسالة للوزير، قائلاً: "مصر طول عمرها حامية الإسلام والعرب، إلا أننا للأسف الشديد بنشوف أئمة المساجد "بيشعلقوا في العربيات بالشوارع".

وتسائل النائب محمد عبد العليم داوود: أموال الوقف بتروح فين؟، مستنكرا الظهور المستمر للوزير في التلفزيون والراديو، قائلاً: كل ما افتح إذاعة القرآن الكريم ألاقي الوزير، طبعا غير الإعلانات في الإذاعة وما تسببه من مضايقات للمواطنين".

وحذر من أن استمرار وقف وإغلاق المساجد خطر يهدد الدولة، ويفتح الباب أمام كل من يتربص بمصر.

اتقي الله وارحل

كما وجه النائب عبدالمنعم إمام، انتقادات لوزير الأوقاف، قائلا: "إتقي الله وارحل، الأوقاف على مدار السنوات في تقارير الجهاز المركزي بالمحاسبات تسير بالأساس النقدي وليس الاستحقاق، أي خلل في المصروفات والإيرادات يجعل الميزانية تخرج بأرقام على غير حقيقتها".

وواصل: "الوزير يتحدث طوال الوقت عن زيادة الإيرادات، والجميع يعرف إنه يقوم برفع أسعار الأراضي من ألف لـ 10 آلاف جنيه التابعة لوزارة الأوقاف، في حين أنه يهمل العديد من الأراضي الأخرى، وأن الوزير يتباهي ببناء10 آلاف مسجد، ولايقول لنا كم منهم قام ببناءه المواطنين من خلال تبرعاتهم".

واستنكر "إمام" ما يقوم به الوزير من فرض اشتراطات على الأئمة، حصد صكوك للأضاحي وغيرها من المواطنين، ومن لايقوم بالحصول عليها يتم نقله إلى حلايب وشلاتين.

الأوقاف فشلت في إدارة أموال الوقف

وتسائل النائب الوفدى المهندس باسم حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، عن كيفية استمرار حصولنا على قروض رغم أن وزارة الأوقاف لديها أموال ليست قادرة على إدارتها.

وأضاف النائب الوفدى فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: "نحن فى فترة استثنائية، وفى حاجة إلى وزير استثنائي يستطيع إدارة أملاك الوقف، مشيرا إلى أن هيئة الاوقاف تحرر محاضر ضد المواطنين، وعلى سبيل المثال قرية منية قلين بمركز قلين حررت ضدهم هيئة الأوقاف قضايا بتهمة الإستحواذ على أراضيها ونظرت المحكمة القضيه رقم 101 لسنة 2014 وأصدرت حكمها فى 28 نوفمبر 2018 بالحكم لصالح الأهالى بأن الأرض ممتلكات خاصة بهم وليست لهيئة الأوقاف، لتقوم الهيئة مرة أخرى بتحرير قضايا ضدهم وكان من المفترض إحترام أحاكم القضاء لا أن نستهدف المواطنين الغلابة بتحرير قضايا ضدهم وحبسهم.

وأوضح "حجازى"، أن هناك اشتباكات فى الملكية والمواطنون حائرون فى قرى دقلت والصاعايده وميت علوان وإسحاقه بكفرالشيخ وقلين بين هيئة الأوقاق والإصلاح الزراعى يسددوا مرتين مرة للاصلاح الزراعى والأخرى لهيئة الأوقاف بسبب تشابك الملكية، وتقدمنا بالعديد من الطلبات لفك التشابك، ومازلنا فى إنتظار لجنة من هيئة الأوقاف لحسم الأمر.

الوزير يكشف جهود الوزارة في تحسين أوضاع الائمة

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالأرقام، تفاصيل ما تم من أعمال فرض وتطوير للمساجد خلال الفترة الماضية، في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية، المقدمة من الأعضاء.

وأعلن أنه في العام المالي 2022/2023، تم فرش نحو 2500 مسجدا بمساحة 761 ألف متر بتكلفة إجمالية 167 مليون جنيه، قائلا: وهي النسبة الأكبر لفرش المساجد.

وكشف الوزير، أنه تم فرش أكثر من ألفين مسجد خلال العام المالي 2021/2022، بوافع 612 ألف متر، بتكلفة 121 مليون جنينه.

وأعلن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أنه تم تطوير 518 مسجدا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 245 مسجد وجاري العمل في الباقي.

وقال وزير الأوقاف إن إجمالي ما تم من عمليات التطوير على نفقة وزارة االأوقاف أو دعم صندوق العمارة، بلغ 4445 مسجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقدر بنحو 5،6 مليار جنيه.

وأكد مختار جمعة، أن ما تم في هذه المرحلة من عمارة المساجد الكبرى غير مسبوق على الإطلاق في مصر أو في أي دولة أخرى.

وأشار إلى ما تم بشأن بعض المساجد، وبينها تطوير مسجد الإمام الحسين الذي جعله قبلة تليق بقيمة المسجد، وكذلك مسجد عمرو بن العاص.

وأوضح أنه خلال الأسابيع المقبلة تطوير مسجد السيدة نفيسة على أعلى مستوى، معلنا أنه في شهر يونيه المقبل سيتم افتتاح مسجد الظاهر بيبرس وهو مسجد تاريخي له أثر كبير.

وكشف أنه تم التننسيق مع وزارة السياحة والآثار بافتتاح عدد كبير من المساجد الأثرية.

وعن مسابقات التعيين للأئمة والأوقاف، أشار إلى التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة بأسماء المرشحين للتعاقد لمدة عامين ليتم التعيين بعدها، معلنا أنه خلال أسبوعين سيتم الموافاة لمسابقة الألف عامل.

وأكد التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، لاستكمال التعيين، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمسابقة الأئمة، تم إعلان النتيجة، ومن نجحوا قيد التدريب لمدة 6 أشهر مضى منها شهرين.

وحول تحسين أحوال الأئمة والخطباء، أكد أن بداية التعيين للإمام من حملة الليسانس 7250 جنيها، بينما حملة الدكتوراه يبلغ 7950 جنيه، قائلا: وصل راتب الإمام في الدرجة الأولى من حملة الليسانس 9306 وحملة الدكتوراه 10 آلاف جنيه.

وقال محمد مختار جمعة: لمن يسأل عن أين تذهب أموال الأوقاف، هناك 800 مليون جنيه من موارد الأوقاف تذهب لتحسين أحوال الأئمة.

وزير الأوقاف: أول مرتب تعيين للإمام لا يقل عن الأطباء.. وأئمة يحصلون على 10 آلاف جنيها

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، إن بداية تعيين أئمة المساجد، لا تقل عن بداية تعيين الأطباء، حيث يحصل الإمام فى أول تعيين للحاصل على الليسانس على 7 آلاف و250 جنيها.

وأكد الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة له من النواب، إن تلك البداية للمرتبات التى حددتها الوزارة بداية معقولة، لاسيما أن الإمام كان يحصل سابقا على 1400 جنيه، لافتا إلى أن الإمام الحاصل على ماجستير يحصل على راتب 7650 جنيه، والحاصل عللى الدكتوراة 7950 جنيها.

وأوضح أن الأئمة الحاليين يحصل الإمام فى الدرجة الأولى من حملة الليسانس 9600 جنيها، والماجستير 9706الدكتوراة 10 الاف جنيه.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالاستمرار في تقديم الدعم الكامل للائمة، قائلا: النواب يتسائلون أين تذهب أموال الاوقاف.. متابعا : أموال الأوقاف يتم انفاق 800 مليون جنيه منها على تحسين أوضاع الائمة حيث نعتمد على ذلك من مواردنا الذاتية .

وأوضح وزير الاوقاف، أن الوزارة تقوم بصرف زي الائمة مجانا، لافتا إلى انه تم زيادة اجور خطباء المكافأة حيث تم رفع الحد الأدني من 200 جنيه إلى 600 جنيه ، وفيما يخص الحد الأقصي فتم زيادته من 300 جنيه إلى 1625 جنيه .