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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالخليل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم/الثلاثاء/، في منطقة "باب الزاوية" وسط مدينة "الخليل"، وفي بلدة "بيت أمر" شمال المحافظة، الواقعة جنوب الضفة الغربية. 

واندلعت المواجهات بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، واجتاز الجنود المدججون بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية (مركز مدينة الخليل التجاري)، ولم يبلغ عن إصابات حتى اللحظة. 

وفي بيت أمر، قال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن مواجهات دارت مع قوات الاحتلال في منطقة "عصيدة"، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل المواطنين ما تسبب بوقوع إصابات بالاختناق، في صفوف المواطنين عولجوا ميدانيا. 

كما أغلق جنود الاحتلال البوابة الحديدة التي نصبوها على مدخل بيت أمر ومنعوا تحرك المواطنين في كلا الاتجاهين.

يذكر أن مدينة الخليل تشهد إضرابا شاملا؛ حدادا على روح الشهيد خضر عدنان، الذي ارتقى بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله.

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين