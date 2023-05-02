الخارجية اللبنانية تثمن دور السعودية في تثبيت الهدنة اليمنية

ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية دور المملكة العربية السعودية المحوري في تثبيت الهدنة اليمنية، ووقف إطلاق النار، ودعم عملية تبادل الأسرى.

وأكدت الخارجية اللبنانية في بيان لها اليوم دعمها وتقديرها المساعي السعودية المستمرة ومعاونة المملكة للجهود الأممية، الهادفة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية، من خلال الحوار بين كافة المكونات اليمنية بما يحقق الاستقرار، ويضمن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه، ويحقق تطلعات الأخوة اليمنيين وطموحاتهم المشروعة بالتنمية والرخاء والسلام.