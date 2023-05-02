ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية اللبنانية تثمن دور السعودية في تثبيت الهدنة اليمنية

الأزمة اليمنية
الأزمة اليمنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية دور المملكة العربية السعودية المحوري في تثبيت الهدنة اليمنية، ووقف إطلاق النار، ودعم عملية تبادل الأسرى. 

وأكدت الخارجية اللبنانية في بيان لها اليوم دعمها وتقديرها المساعي السعودية المستمرة ومعاونة المملكة للجهود الأممية، الهادفة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية، من خلال الحوار بين كافة المكونات اليمنية بما يحقق الاستقرار، ويضمن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه، ويحقق تطلعات الأخوة اليمنيين وطموحاتهم المشروعة بالتنمية والرخاء والسلام.

الخارجية اللبنانية السعودية لبنان