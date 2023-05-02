ثقافة طنطا يستعرض السيرة الذاتية لطلعت حرب احتفالا بعيد العمال

عقد قصر ثقافة طنطا، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، محاضرة تثقيفية لمناقشة السيرة الذاتية لأحد عمالقة الاقتصاد في مصر والوطن العربي، طلعت باشا حرب، مؤسس بنك مصر، وذلك ضمن فعاليات الهيئة للاحتفال بعيد العمال.



واستعرض الكاتب الدكتور محمد عبد العزيز زيدان، أهم المحطات في حياة طلعت حرب، حيث أوضح أنه ولد بالقاهرة وتخرج في مدرسة الحقوق عام 1889 والتحق بالعمل كمترجم بالقسم القضائي، ثم أصبح رئيسا لإدارة المحاسبات، ثم مديرا لمكتب المنازعات حتى أصبح مديرا لقلم القضايا، وأشار إلى أن رائد الصناعة المصرية كان عضوًا بمجلس الشيوخ المصري، وهو مؤسس بنك مصر، ومجموعة الشركات التابعة له.

كما ساهم طلعت باشا حرب في تأسيس بنك مصر والعديد من الشركات العملاقة، منها: مصر للغزل والنسيج، ومصر للطيران، ومصر للتأمين، ومصر للمناجم والمحاجر، ومصر لصناعة وتكرير البترول، ومصر للسياحة، وستديو مصر، وغيرها.