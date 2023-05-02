" منهجية البحث العلمي " دورة تدريبية بجامعة قناة السويس

نظم مركز النشر الدولي بجامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان "منهجية البحث العلمي" -

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و رئيس مجلس إدارة المركز، وإشراف الدكتور جمال المصرى مدير مركز النشر الدولي، و حاضر فيها الدكتورة إلهام علي الخواص عضو مركز النشر الدولي و رئيس وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي.

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن الدورات التدريبيه التي ينظمها مركز النشر الدولي بالجامعة تهدف إلى تنمية القدرات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس و الباحثين و طلاب الدراسات العليا، وذلك للتدريب على أساليب و فنيات البحث العلمي،

و المهارات البحثية الحديثة للنشر الدولي.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة ان هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن سلسلة الدورات التي ينظمها المركز فى مجال الإحصاء و طرق البحث و أخلاقيات البحث العلمي.

في حين أكد الدكتور جمال المصري مدير المركز أن النشر الدولي يعد النافذة التي تطل بها الجامعة على أحدث ما وصل إليه العالم في البحث العلمي ، فنعرف منها ويعرفُنا منها، موضحا أن المركز يقدم الاستشارات والعديد من الخدمات، عن طريق خبراء متميزيين من أعضاء هيئة التدريس من داخل مصر وخارجها.

وقد تناولت الدكتورة إلهام الخواص فى محاضرتها تعريف منهجية البحث العلمي و أنواعه.

كما شرحت كيفية جمع و تحليل البيانات الخاصة بدراستهم، و تحدثت عن الفرق بين البيانات و الإحصاء، وقدمت نصائح عن كيفية الكتابة الأكاديمية، والممارسات الجيدة للحد من الانتحال و تحليل الاقتباس وكيفية اختيار المجلة المناسبة للنشر.