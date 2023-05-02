"الأمم المتحدة" تدعو إلى تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم السودان

دعت منظمة الأمم المتحدة، إلى ضرورة تخصيص 1.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية للسودان هذا العام، وذلك حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

وقالت منظمة الأمم المتحدة إنه حتى الآن "تم تأمين 14٪ فقط من المبلغ المطلوب لتنفيذ برنامج المساعدات الإنسانية للسودان هذا العام".

وأضافت منظمة الأمم المتحدة، أن هناك أكثر من 100 ألف شخص عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة حتى الآن.

يُذكر أنه اندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.