7250 جنيها.. وزير الأوقاف أول مرتب تعيين للإمام لا يقل عن الأطباء

قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الاوقاف ،إن بداية تعيين ائمة المساجد ، لا تقل برأية عن تعيين الأطباء، حيث يحصل على الإمام فى اول تعيين للحاصل على الليسانس على 7 آلاف و250 جنيها .

وأكد الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة له من النواب، إن تلك البداية للمرتبات التى حددتها الوزارة بداية معقولة، لاسيما أن الإمام كان يحصل سابقا على 1400 جنيه، لافتا إلى ان الامام الحاصل على ماجستير يحصل على راتب 7650 جنيهًا والحاصل على الدكتوراة 7950 جنيها .

وأوضح أن الائمة الحاليين يحصل الامام فى الدرجة الأولى من حملة الليسانس 9600 جنيه، والماجستير 9706 والدكتوراة 10 آلاف جنيه.

وأشار إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالاستمرار في تقديم الدعم الكامل للائمة، قائلا: النواب يتسائلون أين تذهب اموال الاوقاف، متابعا: أموال الأوقاف يتم انفاق 800 مليون جنيه منها على تحسين أوضاع الائمة حيث نعتمد على ذلك من مواردنا الذاتية.

وأوضح أن الوزارة تقوم بصرف زي الائمة مجانا، لافتا إلى أنه تم زيادة أجور خطباء المكافأة حيث تم رفع الحد الأدنى من 200 جنيه إلى 600 جنيه، وفيما يخص الحد الأقصي فتم زيادته من 300 جنيه إلى 1625 جنيهًا.