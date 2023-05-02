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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الموجة 21.. استرداد 119 فدانا زراعيا أملاك دولة في الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه بالتزامن مع انطلاق الموجة الـ21 من الإزالات لكافة حالات التعدي على أراضي الدولة والتي بدأت المرحلة الأولى منها في 29 إبريل 2023 وتستمر حتى 19 مايو 2023 ، جرى تنفيذ حملات الإزالة كافة أشكال التعديات بمراكز المحافظة.

أكد الزملوط، تنفيذ 23 قرار إزالة (أراضي زراعية - مباني) واسترداد 119 فدان زراعي وإزالة تعديات على أراضي مخصصة للبناء بإجمالي 750 متر مربع مباني حتى الآن.

 فيما ناشدت المحافظة المواطنين بسرعة سداد مستحقات التقنين، لتجنب التعرض للإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعلن أن جهود حملات إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ضمن الموجة 20 ، أسفرت عن تنفيذ 48 قرار إزالة ما بين أراضي زراعية ومباني، واسترداد 11977 فدان زراعي  و 356 م2 أراضي أملاك دولة.

 وشدد الزملوط على مواصلة حملات الإزالة بكافة مراكز المحافظة وسحب الأراضي غير المستغلة من المنتفعين غير الجادين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، لإعادة طرحها للمواطنين والمستثمرين الجادين، والحفاظ على حق الدولة والشعب.

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