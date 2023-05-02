تفعيلا لمبادرة إحياء المسرح المدرسي.. تصعيد 5 طلاب سيناويين للتصفيات على مستوى الجمهورية

أجرى المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية في العاصمة طور سيناء، بالتعاون مع توجيه عام التربية المسرحية، اليوم الثلاثاء، التصفية النهائية لاختيار أفضل 5 طلاب في التمثيل المسرحي على مستوى محافظة جنوب سيناء؛ وذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة اكتشاف ورعاية وتنمية قدرات الطلاب الموهوبين في جميع المجالات وفي إطار تفعيل مبادرة احياء المسرح المدرسي بالتعاون مع وزارة الثقافة وبتكليفه للإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بالوزارة.

أقيمت التصفية بمتابعة من محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

وضمت لجنة التحكيم وفقا لتعليمات الوزارة كلا من : أبوالسعود أبوالفتوح عبدالعزيز، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي (رئيسا)، علياء محمد شهبور، موجه عام التربية المسرحية، عضو فني، وإبراهيم فتحي إبراهيم، أخصائي مسرح،عضو فني، ورانيا محمد عبدالكريم بنهاوي، مسؤل الموهوبين عضو فني.

وبناء على رأي اللجنة جرى التحكيم واختيار الطلاب الآتي أسماؤهم وهم:أحمد إبراهيم محمود اللقاني، الصف الثاني الثانوي، مدرسة المل الرسمية لغات، وياسين محمد محمود، الصف الخامس، مدرسة الزهور الابتدائية، وهما تابعتين لإدارة طور سيناء التعليمية، وفيروز أحمد الشحات، مرحلة رياض الأطفال kg2، ونورا عادل حليم، الصف الرابع وهما من مدرسة سان جوزييف التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، ونسمة عمرو أنور أحمد، مدرسة سعد زغلول الإعدادية، التابعة لإدارة راس سدر التعليمية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أطلقت مبادرة "إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية"، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي "المتحدة للخدمات الإعلامية".

وتهدف المبادرة اكتشاف المواهب المختلفة بين طلاب المدارس، على مستوى كل إدارة وكل مديرية تعليمية.

كما تهدف المبادرة إلى إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس، وخاصة مدارس ذوي الهمم.

و المبادرة ستقدم فرصة لصغار المؤلفيين والكتاب والفنانين في المدارس، ليصبحوا رواد الفن في المستقبل.

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