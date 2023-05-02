التحقيق مع سائق صدم طفلا في عين شمس

تباشر نيابة عين شمس التحقيق مع سائق صدم طفل كما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفل حيث صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره الطريق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات .

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طفــــل سن 7 - مقيم بدائرة القسم) مـصاب بإضطراب بدرجة الوعى وبجروح متفرقة بالجسـم إثر حدوث مصادمة بدائرة القسم .

بالإنتقال وسؤال (والـده - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال سير نجله بمحل البلاغ إصطدمت به سيارة "ميكروباص" وفرت هاربة نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المُشار إليــها وقائدها وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهتـــه إعترف بإرتكاب الواقعة "وتبين عدم حمله ثمة تراخيص" . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.