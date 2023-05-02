تشكيل هجومى متوقع لتشيلسي أمام آرسنال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء نحو ملعب "الإمارات"، لمتابعة القمة المرتقبة بين فريق آرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطني، الذي يستضيف نظيره تشيلسى.

وتعتبر مواجهة الليلة ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى "البريميرليج".



ويسعى فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى، لاستعادة ذاكرة الانتصارات في الدوري من جديد، بعد التعثر في آخر 5 مباريات ولم يحقق أي انتصار منذ توليه المهمة حتى الآن، الأمر نفسه بالنسبة لآرسنال، الذي لم يحقق الفوز مع ارتيتا منذ 4 جولات.

وجاء التشكيل المتوقع لتشيلسى كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع : شالوباه - سيلفا - فوفانا - بن شيلويل .

خط الوسط : إنزو - كوفاسيتش - أزبيلكويتا - جالاجير .

خط الهجوم : مودريك - سترلينج.

ويحتل فريق آرسنال وصافة ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 75 نقطة، بينما يقع فريق تشيلسى فى المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.