وزير الأوقاف يكشف أمام النواب جهود تحسين أوضاع الأئمة

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالأرقام تفاصيل ما تم من أعمال فرض وتطوير للمساجد خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية، المقدمة من الأعضاء.

وأعلن أنه في العام المالي 2022/2023، تم فرش نحو 2500 مسجدا بمساحة 761 ألف متر بتكلفة إجمالية 167 مليون جنيه، قائلا: وهي النسبة الأكبر لفرش المساجد.

وكشف الوزير، أنه تم فرش أكثر من ألفين مسجد خلال العام المالي 2021/2022، بوافع 612 ألف متر، بتكلفة 121 مليون جنينه.

وأعلن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أنه تم تطوير 518 مسجدا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 245 مسجد وجاري العمل في الباقي.

وقال وزير الأوقاف إن إجمالي ما تم من عمليات التطوير على نفقة وزارة االأوقاف أو دعم صندوق العمارة، بلغ 4445 مسجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقدر بنحو 5،6 مليار جنيه.

وأكد مختار جمعة، أن ما تم في هذه المرحلة من عمارة المساجد الكبرى غير مسبوق على الإطلاق في مصر أو في أي دولة أخرى، مشيرا إلى ما تم بشأن بعض المساجد، وبينها تطوير مسجد الإمام الحسين الذي جعله قبلة تليق بقيمة المسجد، وكذلك مسجد عمرو بن العاص.

وتابع خلال الأسابيع المقبلة تطوير مسجد السيدة نفيسة على أعلى مستوى، معلنا أنه في شهر يونيه المقبل سيتم افتتاح مسجد الظاهر بيبرس وهو مسجد تاريخي له أثر كبير.

وكشف أنه تم التننسيق مع وزارة السياحة والآثار بافتتاح عدد كبير من المساجد الأثرية.

وعن مسابقات التعيين للأئمة والأوقاف، أشار إلى التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة بأسماء المرشحين للتعاقد لمدة عامين ليتم التعيين بعدها، معلنا أنه خلال أسبوعين سيتم الموافاة لمسابقة الألف عامل.

وأكد التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، لاستكمال التعيين، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمسابقة الأئمة، تم إعلان النتيجة، ومن نجحوا قيد التدريب لمدة 6 أشهر مضى منها شهرين.

وحول تحسين أحوال الأئمة والخطباء، أكد أن بداية التعيين للإمام من حملة الليسانس 7250 جنيها، بينما حملة الدكتوراه يبلغ 7950 جنيه، قائلا: وصل راتب الإمام في الدرجة الأولى من حملة الليسانس 9306 وحملة الدكتوراه 10 آلاف جنيه.

وقال محمد مختار جمعة: لمن يسأل عن أين تذهب أموال الأوقاف، هناك 800 مليون جنيه من موارد الأوقاف تذهب لتحسين أحوال الأئمة.

