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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غدا.. انطلاق نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في مكافحة الفساد بأسوان

نموذج محاكاة مؤتمر
نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة
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ينطلق صباح  غدا “الأربعاء ” 3 مايو 2023، نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمحافظة أسوان. ويتم تنظيم نموذج المحاكاة بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسوان، وذلك تحت رعاية محافظة أسوان. ولقد تقدم للمشاركة في أعمال النموذج نحو 255 طالب وطالبة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسوان. 
وكانت فعاليات النموذج قد بدأت في شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030ـ، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على قضايا مكافحة الفساد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على مصر والعالم، وتحليل أهم الجهود الوطنية والدولية المبذولة في هذا الشأن من خلال العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية المكثفة.

وسيقوم الطلاب بتنفيذ محاكاة فعلية للجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تمثيل المجموعات الإقليمية المختلفة، ومجموعة من الدول. وسيشهد فعاليات نموذج المحاكاة في 3 مايو 2023، ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، و  ليزلي ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، و الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، و الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان.

ويعتبر النموذج هذا العام امتداداً للتعاون الوثيق بين مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وهيئة الرقابة الإدارية، حيث تم تنفيذ النسخة الأولى من نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2021، وفي عام 2022 تم تنفيذ نموذج محاكاة مؤتمر المناخ. ومن الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية – ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية – ترأس حالياً مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك منذ ديسمبر 2021، وسوف تقوم بتسليم رئاسة المؤتمر للولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر المقبل. 

بمشاركة طلاب الأكاديمية العربية وجامعة أسوان انطلاق نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أسوان تستضيف محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة مشروع الحوكمة الاقتصادية قضايا مكافحة الفساد وتداعياتها الاقتصادية