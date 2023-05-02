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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط شخص من علو في ظروف غامضة بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب أحد الأشخاص إثر سقوطه من علو بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو؛ وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على أحد الأشخاص مصابا إثر سقوطه من علو جري نقل المصاب إلي مستشفي مبارك لتلقي العلاج اللازم.

وجاري عمل التحريات للوقوف علي كيفية وأسباب الوفاة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بمديرية أمن الجيزة بمنشأة القناطر في ظروف غامضة مركز شرطة منشأة القناطر مستشفي مبارك مديرية امن الجيزة منشأة القناطر