أزمة تصوير الجنازات تصل البرلمان.. تعرف على تفاصيل القصة

تقدمت نائبة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لتوجيهه إلى الهيئة الوطنية للإعلام بشأن وضع آليات منظمة لعمل أثناء تصوير جنازات وسراداقات العزاء.

وجاء في طلب الإحاطة: أن بعض مشاهد تصوير الجنازات لا تراعي حرمة الميت أو مشاعر الأهالي، مما يستدعي وضع آليات لعمل الصحفيين والمصورين أثناء تصوير الجنازات، ومنع التصوير إلا بموافقة صريحة من أهالي المتوفي.

وكانت جنازة الفنان مصطفى درويش قد شهدت أمس حالة من الجدل عقب تداول صورة لفتاتين تضحكان أثناء تصوير مشهد انهيار شقيق الفنان ما تسبب في حالة من الغضب تبعها إصدار نقابة الصحفيين بيانا تؤكد فتح تحقيق في الأمر ومناقشة وضع آليات تنظيم تصوير الجنازات.