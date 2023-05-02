ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

أزمة تصوير الجنازات تصل البرلمان.. تعرف على تفاصيل القصة

تصوير الجنازات
تصوير الجنازات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدمت نائبة بمجلس النواب، بطلب إحاطة  لتوجيهه إلى الهيئة الوطنية للإعلام بشأن وضع آليات منظمة لعمل أثناء تصوير جنازات وسراداقات العزاء. 

وجاء في طلب الإحاطة:  أن بعض مشاهد تصوير الجنازات  لا تراعي حرمة الميت أو مشاعر الأهالي، مما يستدعي  وضع آليات لعمل الصحفيين والمصورين أثناء تصوير الجنازات، ومنع التصوير إلا بموافقة صريحة من أهالي المتوفي.

وكانت جنازة الفنان مصطفى درويش قد شهدت أمس حالة من الجدل عقب تداول صورة لفتاتين تضحكان أثناء تصوير مشهد انهيار شقيق الفنان ما تسبب في حالة من الغضب تبعها إصدار نقابة الصحفيين بيانا تؤكد فتح تحقيق في الأمر ومناقشة وضع آليات تنظيم تصوير الجنازات. 

 

مصطفى درويش جنازة مصطفى درويش تصوير الجنازات البرلمان