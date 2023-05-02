وزير الخارجية الصيني يزور ميانمار والهند

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية تشين جانج سيقوم بزيارة إلى ميانمار ثم يتوجه إلى الهند لحضور اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج إن تشين يبدأ زيارة إلى ميانمار اليوم بهدف متابعة نتائج الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى ميانمار في يناير 2020.

وأضافت ماو أن الزيارة تهدف أيضا إلى تعميق التعاون العملي في مجالات مثل الاقتصاد والمعيشة، ودعم جهود ميانمار للحفاظ على الاستقرار وتنشيط الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.

وفيما يتعلق بزيارة تشين للهند، قالت ماو إن الاجتماع القادم لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون سيعقد يومي 4 و5 مايو في باناجي، عاصمة ولاية جوا.

وأوضحت أنه خلال الاجتماع، يتبادل تشين وجهات النظر مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون حول الوضع الدولي والإقليمي وتعاون المنظمة في مختلف المجالات، من بين موضوعات أخرى، من أجل الاستعداد الكامل لقمة منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام.