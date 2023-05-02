"أورام الأقصر" تحتفي بالعمال: بنيتم الصروح بأفعالكم وإخلاصكم في عملكم

هنأت إدارة مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، اليوم الثلاثاء، عمال مصر عامة والعاملين بالمستشفى خاصة، بمناسبة عيد العمال الذي تحتفل به كل الأوساط مع بداية شهر مايو من كل عام، كما أقامت عدد من الفعاليات الدينية والفنية والترفيهية للعمال داخل موقع إنشاء المستشفي، بمشاركة فنانين من الصعيد ومشاهير المنشدين في مصر، وذلك لدعمهم معنويا والتخفيف والترويح عنهم.

وأشادت إدارة المستشفى، بالدور الكبير الذي قام به العمال خلال فترة العمل بالمستشفي وإنجاز مهمة إنشاء المستشفي في 15 شهرا بدلا من 36 شهرا، وقدم المستشفي التحية لكل عمال مصر على مجهودهم ومشاركتهم الفعالة في بناء مصر الحديثة، كما قدم المستشفي باقة شكر للعاملين المشاركين في إنشاء المستشفي التي أصبحت صرحا ومنارة طبية في الصعيد.

ووجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، التهاني لجميع العمال والعاملين في كافة أقسام المستشفى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، داعياً المولى عز وجل التوفيق لجموع العمال المصريين في مختلف القطاعات، الذين يقدمون نماذج مضيئة في البذل والعطاء والإنتاج للنهوض بالوطن ورفعة شأنه.

وقال فؤاد، "سلامٌ للأيادي الطاهرة المجبولة بالعزّة والكرامة، والتي ما تعطّرت إلاّ بالرزق الحلال، أنتم الذين بنيتم الصروح بأفعالكم وإخلاصكم في عملكم وخروج هذا الصرح العملاق منذ المرحلة بفضل تفانيكم في العمل الذي قمتم به، داعيا الله أن يحقق آمالكم ولا يحرم الأوطان من أمثالكم" .

وأضاف فؤاد، أن لعمال مصر دور كبير في سرعة العمل في المستشفي حيث تم وضع حجر الأساس في 9 ديسمبر 2014، وتم افتتاح المرحلة الأولى للمستشفى في 27 مايو 2016، وذلك في إنجازٍ ضخم خلال 15 شهرًا بدلًا من 36 شهرًا، ويرجع ذلك لتكاتف الجميع وفى مقدمتهم العمال الذين تحملوا الكثير لإنجاز هذه المهمة، مشيراً إلى أن الفترة التي قضاها العمال في عملية الإنشاء برغم صعوبتها إلا أنها فترة فارقة ورائعة وسترتبط بالأذهان، لأنها كانت بمثابة تحدى لهم ومقدرتهم على إنجاز العمل في فترة وجيزة وبجودة عالية وهو ما حدث بالفعل وهو ما يؤكد أن عمال مصر من أمهر وأفضل واخلص العمال في العالم.

وفي سياق متصل، بعث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن القيادات العمالية والشعبية والتنفيذية بمحافظة الأقصر، يسعدني ويشرفني أن أبعث لفخامتكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وهو عيد العمل والعطاء والإنتاج، داعين المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء والتنمية في ظل قيادتكم الحكيمة.

وأكد محافظ الأقصر، أن يوم عيد العمال هو يوم احترام وتقدير لعمال مصر لما يقدموه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد، مشيراً إلى أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الاهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة.

كما أرسل محافظ الأقصر برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن شحاتة وزير القوى العاملة، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، داعياً المولى عز وجل التوفيق لجموع عمال مصر الأوفياء في مختلف القطاعات، الذين يقدمون نماذج مضيئة في البذل والعطاء، ويعملون ليل نهار لدفع عجلة الإنتاج والنهوض بالوطن ورفعة شأنه.

عمال مستشفى الاورام (1)

عمال مستشفى الاورام (1)

عمال مستشفى الاورام (2)

عمال مستشفى الاورام (2)

عمال مستشفى الاورام (3)

عمال مستشفى الاورام (3)