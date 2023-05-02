إصابة شخص بطلق ناري في ظروف غامضة داخل عقار يأكتوبر

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف غموض ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص بطلق نارية في ظروف غامضة داخل عقار بأحد الابراج السكنية بمدينة 6 أكتوبر.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من طؤاري الصحة مفاداه إصابة شخص بطلق ناري داخل عقار بأحد الابراج السكنية بمدينة 6 أكتوبر؛ وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجري نقل مصابا إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.
فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.