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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق ميكروباص صدم طفلا بعين شمس

أرشيفيه
أرشيفيه
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 كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طفــــل سن 7 - مقيم بدائرة القسم) مـصاب بإضطراب بدرجة الوعى وبجروح متفرقة بالجسـم إثر حدوث مصادمة بدائرة القسم . 

بالإنتقال وسؤال (والـده - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال سير نجله بمحل البلاغ إصطدمت به سيارة "ميكروباص" وفرت هاربة نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها . 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المُشار إليــها وقائدها وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهتـــه إعترف بإرتكاب الواقعة "وتبين عدم حمله ثمة تراخيص" . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية قسم شرطة عين شمس ميكروباص