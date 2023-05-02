السيطرة على حريق مخزن بجوار مكتب بريد المنصورية بمنشأة القناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن بجوار مكتب بريد المنصورية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن بجوار مكتب بريد المنصورية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.