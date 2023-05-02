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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة شقيقين لقيا مصرعهما أسفل عجلات قطار بالشرقية

جثة ارشيفيه
جثة ارشيفيه
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قررت نيابة بلبيس اليوم الثلاثاء التصريح بدفن جثة شقيقين لقيا مصرعهما أسفل عجلات القطار أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص بناحية قرية عرب البياضين.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول " عبد المحسن م ع" 17 عاما مقيم بردين وشقيقه " عبد الله" 11 عاما جثتين  وتم التحفظ عليهما بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية انه أثناء عبور الشقيقين مزلقان السكة الحديد ناحية قرية عرب البياضين من مكان غير مخصص للعبور اصطدم بهما القطار القادم من الزقازيق- القاهرة مما أسفر عن حدوث إصابتهما التى أودت بحياتهما فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بالتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

اسفل عجلات القطار التصريح بدفن جثة التصريح بدفن السكة الحديد الشقيقين