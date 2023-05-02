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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير اقتصادي: الحماية الاجتماعية مفهوم يشمل دعما نقديا وعينيا لفئات أولى بالرعاية

فرج عبدالله
فرج عبدالله
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قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسعى لتكثيف جهودها لتقليل تأثير التضخم على المواطنين من خلال حزم الحماية الاجتماعية، وخاصة في وقت الأزمات، وهذه الجهود هي السياسات التي تخدم قطاع كبير من المصريين، حيث يوجد أكثر من 33 مليون مواطن يستفيد بشكل مباشر من الدعم.
وأضاف فرج عبدالله في لقاء مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن السياسات الاقتصادية في العالم كله تتبع 3 أنواع من السياسات وجميعها يجب ان تكون بها معدلات نمو متزايدة وتكون أكبر من معدل نمو السكان، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية مفهوم يشمل دعما نقديا وعينيا لفئات أولى بالرعاية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن حزمة  الحماية الاجتماعية الاخيرة التي اقرتها الدولة المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بها زيادة كبيرة للعام المالي القادم 48.8% وهي زيادة تعد الأولى من نوعها لكون الرقم تضاعف خلال 8 سنوات ولكنه تم في عام واحد وذلك بسبب التضخم الذي ضرب العالم بما تطلب التعامل معه لدعم المواطنين.
 

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