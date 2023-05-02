وفاة كاهن كنيسة السيدة العذراء بأطفيح... والبابا تواضروس الثاني يقدم التعازي

رحل عن عالمنا يوم أمس الأب القمص مينا حنا جادالله كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية أسكر التابعة لإيبارشية أطفيح، عن عمر تجاوز ٨٣ سنة وبعد خدمة كهنوتية بلغت ٣٤ سنة. حيث ولد الأب المتنيح ١٦ أبريل عام ١٩٤٠ وسيم كاهنًا في الثاني من شهر أبريل عام ١٩٨٩

وأقيمت صلوات تجنيزه الساعة ١ بعد ظهر أمس في كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد بالجيزة (مقر مطرانية الجيزة).

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لالأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص مينا جاد الله، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.