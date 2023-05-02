سقوط مسجل خطر بحوزته كيلو آيس في الشروق

تمكنت مباحث القاهرة من القبض علي مسجل خطر، قبل ترويج كمية من مخدر الآيس بمنطقة الشروق علي المتعاطين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة أمنية بقسم شرطة الشروق في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال إستقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).