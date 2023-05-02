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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط مسجل خطر بحوزته كيلو آيس في الشروق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تمكنت مباحث القاهرة من القبض علي مسجل خطر، قبل ترويج كمية من مخدر الآيس بمنطقة الشروق علي المتعاطين.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة أمنية بقسم شرطة الشروق في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال إستقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

سقوط مسجل خطر بحوزته كليو آيس في الشرةق مسجل خطر