دورة في التدبير الكنسي لعدد من كنائس الولايات المتحدة

بدأت فعاليات دورة تدريبية مكثفة في التدبير الكنسي والتطوير المؤسسي للخدمة مساء يوم أمس، بكنائس قطاع شمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة وتوابعها، تحت إشراف الأب القمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي بشمال كاليفورنيا.

يقدم التدريب عدد من أساتذة المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD)، ويشارك فيه مجموعتان من الآباء الكهنة وقيادات مجالس الكنائس والخدام من منطقتَي "سان فرانسيسكو" (٣٠ متدربًا) و"سياتل" (٣٠ متدربًا).

تستمر فعاليات حتى ٧ مايو الجاري بالمقر البابوي في سان فرانسيسكو، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية.

تُعَد هذه الدورة الأولى من نوعها بإيبارشيات المهجر والتي تأتي تفعيلًا لتوصيات السيمنار الثامن للمجمع المقدس في نوفمبر ٢٠٢١.