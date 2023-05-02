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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

دورة في التدبير الكنسي لعدد من كنائس الولايات المتحدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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بدأت  فعاليات دورة تدريبية مكثفة في التدبير الكنسي والتطوير المؤسسي للخدمة مساء يوم أمس، بكنائس قطاع شمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة وتوابعها، تحت إشراف الأب القمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي بشمال كاليفورنيا.

يقدم التدريب عدد من أساتذة المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD)، ويشارك فيه مجموعتان من الآباء الكهنة وقيادات مجالس الكنائس والخدام من منطقتَي "سان فرانسيسكو" (٣٠ متدربًا) و"سياتل" (٣٠ متدربًا).

تستمر فعاليات حتى ٧ مايو الجاري بالمقر البابوي في سان فرانسيسكو، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية.

تُعَد هذه الدورة الأولى من نوعها بإيبارشيات المهجر والتي تأتي تفعيلًا لتوصيات السيمنار الثامن للمجمع المقدس في نوفمبر ٢٠٢١.

 

 

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