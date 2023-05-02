رئيس جامعة سوهاج يشارك بورشة عمل "تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى" بجنوب الوادي

شارك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج في ورشة عمل تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، والتي عقدت بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الاعلي للجامعات ورؤساء ونواب جامعات جنوب الصعيد و الاتحادات الطلابية.

ووجه الدكتور مصطفي عبد الخالق الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي جهوده المُثمرة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية، مشيداً بأهمية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والتي تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وكذلك الابتكار وريادة الأعمال عبر وضع طرق جديدة للتدريس تركز على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

وأضاف رئيس الجامعة ان الإستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، وهي التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار، حيث يهتم المحور الأول بإستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى مصر، من خلال توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، ويشمل المحور الثاني التحول نحو جامعات الجيل الرابع، لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى المحور الثالث والذي يهتم بالعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر.

وأضاف عبد الخالق أن الدكتور أيمن عاشور قد نوه بإنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات على هامش الاستراتيجية، لبدء تفعيل تحالفات جديدة تستهدف دعم التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمجتمع المدني وأجهزة التنمية المحلية ومجتمع الصناعة بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الأقاليم الجغرافية المختلفة.

وجدير بالذكر انه خلال فعاليات الورشة وقعت جامعة سوهاج بروتوكول تعاون مع جامعة جنوب الوادي كنواة لتحالف إقليم جنوب الصعيد، كماأهدي الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة كتيب يضم حصاد الجامعة وما تم انجازه من مجهودات خلال الفترة الماضية.

وقد ضم وفد الجامعة المشارك بورشة العمل كلاً من الدكتور حسان النعماني، الدكتور عبد الناصر يس، الدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، الدكتور رابح رتيب عميد كلية الحقوق، الدكتور محمد توفيق عميد كلية الاداب، الدكتورة لمياء ابو زيد عميد كلية التربية النوعية، الدكتورة غني عبد الناصر عميد كلية التمريض، الدكتور احمد عبد الرحيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم،لالدكتور عماد صموئيل عميد كلية التربية، ووكلاء الكلبات ومدير رعاية الشباب واتحاد طلاب الجامعة.