أحد المكرمين في احتفالية عيد العمال: "تشريف الرئيس لنا شيء عظيم جدا"

كشف يوسف السيد إبراهيم، تفاصيل تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأمس في احتفالية عيد العمال، قائلًا: "إن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا شيء عظيم جدًا يدعونا للفخر دائمًا"، موجهًا الشكر للرئيس السيسي، قائلًا: "دمت فخرًا لنا يا سيادة الرئيس لأنه شيء فريد من نوعه أنها المرة الأولى التي يكرم فيها أحد عمال من مصنع السكر".

وقال "يوسف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الثلاثاء إن تكريم الرئيس السيسي وسام على صدري، واعتبره شهادة ميلاد جديدة لي تكتب بسطور من ذهب على يد قائدنا الأب السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وتابع: "تكريمي بالأمس توفيق من ربنا أنه خلى تعب ومجهود سنين وشركات كثيرة تنقلنا من بينها ساعين لأن نكون في أحدث الشركات والتكنولوجيا"، موضحًا أنه يسعى دائما على تطوير نفسه للنجاح والوصول لأفضل المستويات.

وأردف، أن الرئيس السيسي أصدر خلال الاحتفالية قرارات سوف تغير حياة العامل المصري، قائلًا: "لكل مجتهد نصيب"، موضحًا: "أشكر ربنا على التكريم العظيم اللي كنت فيه امبارح".