برفقته 4 أطفال.. القبض على عصابة استغلال الحدث في أعمال التسول بالطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم "سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهم الإجرامى" وبصحبتهم عدد 4 أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.