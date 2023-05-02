تواصل أعمال رصف الطرق بقرى البحيرة

أكدت المهندسة كريمة عاشور، مددير مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة، أن المديرية تتابع الأعمال الجارية في كافة الطرق علي مستوي المحافظة بشكل يومي، مشيرة إلي أنه تجري حاليًا أعمال التمهيد بـ 5 طرق بنطاق مراكز دمنهور وكفر الدوار وحوش عيسى وبدر وأبو حمص.

وأوضحت عاشور، أنه تجري أعمال التمهيد بطريق سنهور وطريق نفره بمركز دمنهور، طريق الكوم الأخضر والرزيمات والطرانة بمركز حوش عيسى، طريق دفشو وعلى ماهر وخط النار والكريون والطرفاية ومنشأة بولين بمركز كفر الدوار، طريق الزينى الجماميزى والجرادات وجواد حسني والنخلة البحرية وفرج راضى بمركز أبو حمص، طريق مدرسة الزراعة السلخانة والطريق القديم والمستوصف، لافتة إلي أنه تم مسح وتمهيد طبانات تلك الطرق وإزالة أي تعديات عليها ،وذلك بالاستعانه بمعدات المديرية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على إنه جاري العمل على رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة، مشددة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.