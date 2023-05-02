بدء رصف طريق إسنا - السباعية الزراعي الغربي بالأقصر

أعلن اللواء هشام السعدي رئيس الوحدة المحلية لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن البدء في تنفيذ أعمال مشروع رصف طريق إسنا - السباعية الزراعي الغربي السريع بطول حوالي 23 كم بداية من كوبري المشابك شمالاً وحتى ترعة ناصر جنوباً ( كمين السباعية) وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة).

وأوضح السعدي، أن تنفيذ المشروع يتم تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثامنة بقنا، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعا تنسيقيا موسعا لمتابعة سير تنفيذ المشروع، وتم التشديد على الجهات المختصة للمشروع بضرورة التأكد من انتهاء جميع المرافق بالطريق قبل البدء في الرصف.

حضر الاجتماع، كلا من المهندسة صباح منصور، وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز، ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا، والشركة المصرية للاتصالات، ومسئول مشروعات الكهرباء بجهاز التعمير ومسئول الهيئة العامة للطرق والكباري ومسئول إدارة التخطيط .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

أعمال الرصف (1)

أعمال الرصف (2)

أعمال الرصف (3)