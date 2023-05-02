7 مايو.. مؤتمر لصناعة المحتوى الإعلامى بجامعة القاهرة

تطلق كلية الإعلام جامعة القاهرة، مؤتمرا تحت عنوان «صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي: الآليات والتحديات»، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، وأمين عام المؤتمر الدكتور وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويناقش المؤتمر 58 بحثا ودراسة لعدد من الباحثين بالكلية ومن كليات ومعاهد وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية و الذي يقام يومي 7 و8 مايو المقبل بقاعة المؤتمرات بالكلية.

ويشارك في المؤتمر بعض رموز الإعلام في مصر والوطن العربي وكشفت الدكتورة سالي جاد رئيس قسم الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إنها ستشارك ضمن الجلسة الثالثة للمؤتمر بورقة بحثية بعنوان ” معالجة المواقع الرقمية للقضايا البيئية في ضوء تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 دراسة تحليلية لقمة المناخ كوب 27”.

وأضافت جاد أن المؤتمر يتناول محاور بحثية مختلفة ومتنوعة عن صناعة المحتوي الإعلامي الرقمي والتي ستنقل خبرات وتوصيات جديدة في الإعلام الرقمي من خلال المشاركين المتميزيين والباحثين في المؤتمر.