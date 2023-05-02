برلماني: "الأوقاف" فشلت فى إدارة أموال الوقف.. ومواردها تغنينا عن اللجوء للقروض

تساءل النائب الوفدى المهندس باسم حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، عن كيفية استمرار حصولنا على قروض رغم أن وزارة الأوقاف لديها أموال ليست قادرة على إدارتها.

وأضاف النائب الوفدى فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف نحن فى فتره استثنائيه وفى حاجه إلى وزير استثنائى، ويستطيع إدارة أملاك الوقف، مشيرا إلى أن هيئة الاوقاف تحرر محاضر ضد المواطنين وعلى سبيل المثال قرية منية قلين بمركز قلين حررت ضدهم هيئة الأوقاف قضايا بتهمة الإستحواذ على أراضيها ونظرت المحكمه القضيه رقم 101 لسنة 2014 وأصدرت حكمها فى 28 نوفمبر 2018 بالحكم لصالح الاهالى بأن الأرض ممتلكات خاصه بهم وليست لهيئة الاوقاف ,لتقوم الهيئة مرة أخرى بتحرير قضايا ضدهم وكان من المفترض إحترام أحاكم القضاء لاان نستهدف المواطنين الغلابه بتحرير قضايا ضدهم وحبسهم.

وأوضح "حجازى" أن هناك اشتباكات فى الملكية والمواطنون حائرون فى قرى دقلت والصاعايده وميت علوان وإسحاقه بكفرالشيخ وقلين بين هيئة الأوقاق والإصلاح الزراعى يسددوا مرتين مرة للاصلاح الزراعى والاخرى لهيئة الأوقاف بسبب تشابك الملكيه وتقدمنا بالعديد مخن الطلبات لفك التشابك ومازلنا فى إنتظار لجنة من هيئة الاوقاف لحسم الأمر.