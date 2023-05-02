أحد المكرمين في احتفالية عيد العمال: "شرف عظيم ودليل على مدى اهتمام الدولة بذوي الهمم"

كشفت أحمد طلعت عبد الجواد تفاصيل تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأمس في احتفالية عيد العمال، قائلًا: "تفاجأت بترشيحي من قبل حسن شحاتة وزير القوى العاملة لحضور الاحتفالية بالأمس، والتكريم من قبل الرئيس السيسي رئيس الجمهورية".

وقال "طلعت" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الثلاثاء: "تكريمي بالأمس من الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال شرف عظيم ودليل على مدى اهتمام الدولة والرئيس السيسي بذوي الهمم" موضحًا أن الدولة بدأت في تهتم بتطبيق قوانين استكمال نسبة الـ 5% من ذوي الهمم في المنشآت العامة والخاصة على مستوى الدولة لكي تحصل على هذه الفئة على جزء من حقوقها واستكمال الدعم.

وتابع، أن ذوي الهمم عانت بشكل كبير وأصبح هناك بوادر باهتمام الدولة بهذه الفئة، موضحًا أن تكريمه جاء بعد ترشيح زملائه له ووزير القوى العاملة، مشددًا على أن الدولة بدأت في توفير دورات تدريبية مناسبة لكل فئة من ذوي الهمم، وذلك للاستفادة من قدراتهم الحقيقية، مشيدا باهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوي الهمم.