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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط سيارة بداخلها 14 كيلو حشيش وآيس في عين شمس

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت مباحث القاهرة من القبض علي مسجل خطر يستقل سيارة محمل بداخلها 14 كيلو من مخدري الحشيش والآيس حال سيرها بمنطقة عين شمس.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة عين شمس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس مستقلاً سيارة "ملك شقيقه" وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,270,000 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مخدرات ب2 مليون ضبط سيارة بداخلها 14 كيلو حشيش وآيس في عين شمس