المتهم بسرقة 25 مليون جنيه فى العجوزة: حرقت الشركة كي أهرب من الكاميرات

ادلى المتهم الرئيسي بسرقة خزينة شركة بالعجوزة واضرام النيرام بها باعترافات تفصيلية حول الواقعة ، وقال المتهم : إنه يعمل حارس أمن بالشركة ويمر بضائقة مالية، لذا قرر سرقة خزينة الشركة بعد علمه بمكان تواجدها، مضيفاً انه قام بالاستيلاء على المبلغ الذي بداخل الخزينة وتقسيمة داخل مجموعة من الحقائب ومن ضمنهم حقيبة صغيرة اعطاها لنجله وطلب منه توصيلها لشقيقته.

واشار المتهم إلى انه كان يعزم على الفرار بعيدا عن الكاميرات لذلك فكر فى اضرام النيران بالشركة لكن خطته فشلت .

كان بلاغ ورد لقسم شرطة العجوزة مفاده نشوب حريق بمقر شركة بمنطقة العجوزة وبالانتقال والفحص تبين ان وراء الواقعة عامل ونجله لعزمهم سرقة خزينة الشركة، فاعدوا خطة للهروب بها ولذلك قرروا إشعال النيران بها وتم القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق