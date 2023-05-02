حمدوك يدعو لحوار عاجل بين الجيش والدعم السريع لوقف دائم لإطلاق النار

قدم رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، اقتراحا بالوقف الفوري لإطلاق النار يخضع للمراقبة، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “سكاي نيوز عربية”.

ودعا عبد الله حمدوك، لحوار عاجل بين الجيش السوداني والدعم السريع لوقف دائم لإطلاق النار، مطالبا بإشراك المدنيين في مفاوضات شاملة تهدف لوقف الحرب.

ودعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، زعماء دول العالم لجعل قضية السودان في مقدمة أولوياتهم.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.