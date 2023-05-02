وزير الدولة للإنتاج الحربي يجري زيارة مفاجئة لـ"أبو زعبل للصناعات المتخصصة"

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على القيام بالعديد من الجولات للمصانع التابعة للوزارة، وذلك استكمالاً للجولات التفقدية المفاجئة.

وأجري الوزير عقب الزيارة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) بزيارة مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع ٣٠٠ الحربي) التابعة للوزارة حيث تفقد عدد من خطوط الإنتاج والمصانع بالشركة.

وحرص الوزير "محمد صلاح" على متابعة انتظام سير العمل، ووجّه بالمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج.

كما وجّه بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة والالتزام بتطبيق وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.