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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأنفاق: غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني يومي الخميس والجمعة

مترو الانفاق
مترو الانفاق
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أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو سيتم غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو، وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة ، وذلك يومي الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023 على أن يتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ولمدة (48 ساعة) وإعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

وأكدت الهيئة، أن الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة .

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن العمل سيجري على قدم وساق  خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها كما يتم تكثيف كافة الأعمال لنهو أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون في إستقبال الركاب بنهاية العام الحالى .

الهيئة القومية للأنفاق غلق محطة مترو جامعة القاهرة جامعة القاهرة مترو الأنفاق