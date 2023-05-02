إحدى المكرمات من السيسي تكشف كواليس ترشيحها للحصول على وسام العمل باحتفالية عيد العمال

كشفت شيماء عبد المنعم، أمين صندوق اللجنة النقابية بشركة قها للأغذية المحفوظة، تفاصيل تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأمس في احتفالية عيد العمال.

وقالت "شيماء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الثلاثاء، إن رئيس النقابة العامة هو من رشحها للتكريم، قائلة: "اتصل بي وأخبرني بترشيحه لي للتكريم من الرئيس السيسي بوسام العمل كجائزة تقديرية وكنت مبسوطة جدًا لأنه فخر ليا أن النقابة العامة تحفزني وترشحني للتكريم من الرئيس".

وتابعت: "تكريمي جاء كمحصلة لجهد وعمل وتبني قضايا عمالية، فأنا تبنيت قضايا عمالية للعمالة غير المنتظمة وكنت أحاول حل مشاكلهم بجانب العمالة الموسمية التي كنت أهتم بجلب مزايا عينية ومادية لهم، وتبني قضايا لهم، وحل مشكلات بين أفراد بسلاسة، والمحاولة في رفع الجزاءات أو الوقف عن العمل عن العمال المظلومين".

وأردفت: "كنت أحاول جلب مزايا للعمالة غير المنتظمة خلال فترة كورونا"، مؤكدة: "كنت دائما بحاول أكون صاحبة رؤية للعمال وتحقيق متطلباتهم لما له من عائد جيد على الجميع".